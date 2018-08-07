Тбилиси назвал виновного в отделении Абхазии и Южной Осетии

Литвы и Латвии Павлом Розенко. «Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства — это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», — заявил глава государства на встрече с министрами иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем , Линасом Линкявичюсом и Эдгаром Ринкевичем соответственно и вице-премьером Украины

Маргвелашвили выразил уверенность, что «оккупация» Грузии Россией началась не в августе 2008 года, а еще в 1991-1992 годах, когда «Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона» (в начале 1990-ых годов Абхазия и Южная Осетия заявили о своем желании отделиться от Грузии, следствием чего стали вооруженные конфликты, развернувшиеся на их территории, после которых республики стали де-факто независимыми от Тбилиси ).

6 августа бывший президент Грузии Михаил Саакашвили , возглавлявший страну во время пятидневной войны с Россией в августе 2008 года, заявил, что именно Москва тогда начала военные действия. «Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала [войну]. Полные идиоты и дебилы. На самом деле это аморально, потому что есть огромное количество материалов», — поведал он.

Также Саакашвили заверил, что «целью российского вторжения было нападение не просто на Грузию как страну, а на грузинскую государственность». По его словам, целью России в августе 2008 года было «взятие Тбилиси, смена власти и отмена Грузии как государства».