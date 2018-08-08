Цхинвал. Прошло 10 лет, но жестокость грузинских солдат помнит каждый осетин

Южной Осетии вспоминают события 8 августа 2008 года. Ровно десять лет назад грузинские войска по приказу Михаила Саакашвили атаковали республику и нанесли массированный удар по ее столице Цхинвалу. Во время пятидневной войны погибли более тысячи человек. Наш корреспондент собрал свидетельства выживших.

Первые массированные удары грузинской артиллерии были направлены по казарме российских миротворцев. Санинструктор минометной роты Майя Бестаева каждый год приходит на это место и вспоминает самые страшные моменты своей жизни. Получив ранения в плечо и голову, она продолжала перевязывать раненых. Тогда в этой казарме погибли 37 российских миротворцев.

Другое памятное место — мемориал сожжённых душ. Под черными накидками находятся остовы обгоревших машин. Глядя на них, понимаешь, с какой жестокостью грузинские военные расправлялись с мирным населением. Страшно представить, что на этих машинах жители города пытались вывезти детей и женщин, а на единственной дороге их поджидали засады. Десятки безоружных людей были расстреляны.

В центре самого Цхинвала зажгли сотни свечей. Несмотря на то, что прошло уже 10 лет, раны, нанесенные войной, не затянулись. Хронологию роковых дней здесь помнит каждый.

К сосновой роще, откуда весь город как на ладони, колонна грузинской техники и пехоты подошла утром 8 августа, начался обстрел мирных районов. Оборону здесь держали бойцы министерства обороны Южной Осетии, ополченцы и простые жители.

Цхинвал подвергся обстрелу из установок «Град». После этого грузинские войска вошли в город сразу с нескольких направлений. Танки шли по улицам и в упор стреляли прямо по домам. На одном из перекрестков местным ополченцам удалось уничтожить сразу три бронированных машины.

Жители близлежащего дома хорошо помнят, как это было: от мощнейшего взрыва башня танка взлетела в воздух и обрушилась на порог соседнего здания, на треть войдя в бетон. Вытащить не получилось даже с помощью подъемного крана, и она осталась здесь как напоминание о страшной войне.

Когда у местных иссякли силы и надежда, а натиск врага продолжался, в республику вошли российские войска. Наши военные уже 10 лет стоят на страже мира в регионе.