Август 2008 года усмирил амбиции США на постсоветское пространство

"Ошибочно полагать, что предпосылки к войне 2008 года складывались именно тогда — начало внутренним конфликтам положил грузинских президент Звиад Гамсахурдия еще в начале 1990-х. Он объявил, что в Грузии должны жить только грузины, напрочь игнорируя другие народности. Воодушевленные этими лозунгами националисты стали намекать, что все нацменьшинства — квартиранты, которых надо бы выселить. Президент Эдуард Шеварднадзе не сменил эту политику, в результате еще в 1990-х в Грузии сформировалось осетинское ополчение и начались кровавые бои.

Россия встала на сторону осетин и постаралась уладить конфликт — были заключены мирные договоренности, в регион вошли миротворцы от РФ, Грузии и Южной Осетии . «Статус-кво» сохранялся до 2008 года, пока поддерживаемый США Михаил Саакашвили не решил по примеру предшественников, что «Грузия — для грузин», и не двинул войска. Россия предвидела такой поворот событий и начала войну, которую впоследствии назвали пятидневной. Этим предотвращен геноцид осетин и интересы нашей страны на Кавказе были соблюдены", — отмечает аналитик.

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что российские власти не планировали разгромить Грузию и казнить ее президента Михаила Саакашвили, начавшего агрессию. «Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было… В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зелёный свет агрессии, и произошло то, что произошло», — сказал Медведев. И добавил: другого варианта не было, учитывая, что во главе Грузии «стоял такой̆ несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили».

"Саакашвили не ставил целью просто захватить территорию, для этого ему достаточно было перекрыть Рокский перевал — единственную дорогу между РФ и Южной Осетией. Начав обстрелы грузинский президент тогда ставил целью массовый исход осетин — чтобы люди освободили территорию, сбежав в Россию. При этом Саакашвили посчитал, что любые его действия получат поддержку со стороны США — такую уверенность ему внушила Кондолиза Райс , руководившая в то время внешней политикой Штатов.

Саакашвили просчитался — американцы его просто обманули. Они никогда не лезут в открытые военные действия с противником, который равен им по силе. США привыкли воевать там, где им заранее гарантирована победа — и даже в этом случае предпочитают действовать чужими руками. Саакашвили его кураторы" просто подставили, что не мешает им по сей день поддерживать этого спорного политика, как они поддерживают всех антироссийских деятелей. И тут Штаты в очередной раз проявили лицемерие — посол США в Москве Байерли после окончания столкновений объявил, что Россия отреагировала на действия Тбилиси вполне адекватно", — подчеркивает военный эксперт.

Выводы сделаны

7 августа грузинские офицеры уехали из штаба миротворческих сил, за 20 минут до полуночи 8 августа начался настоящий штурм. Цхинвал обстреливала тяжёлая артиллерия, включая три десятка «Градов». Генерал Мамука Курашвили публично объявил для прессы о начале операции по «восстановлению конституционного порядка». Но пока грузинская армия сминала сопротивление ополченцев и атаковала миротворцев, Россия стягивала к Цхинвалу свои боевые подразделения.

Перелом наступил к вечеру 9 августа, когда число российских войск в Цхинвале примерно сравнялось с контингентом Тбилиси — грузинские солдаты начали самовольно оставлять позиции. Но боевые действия прекратились только к полудню 12 августа, когда солдаты Грузии поняли, что не хотят умирать в авантюре Саакашвили. Она была оплачена очень дорогой ценой — погибло 67 российских и 183 грузинских солдата, 37 осетинских ополченцев, около 330 мирных осетин и 188 грузин.

"Россия справедливо ответила на действия Тбилиси — на агрессию нужно отвечать агрессией, тогда были сохранены тысячи жизней мирных осетин. Не говоря уже о наших миротворцах, по которым грузинская армия ударила в первую очередь. мы защищали своих граждан и свои интересы. А в поражении России были открыто заинтересованы США — американские инструкторы годами готовили грузинскую армию к войне.

Разведка Штатов на Кавказе давала армии Тбилиси целеуказания — куда стрелять, чтобы максимально эффективно нанести урон армии РФ. Вмешалась и Украина — зенитно-ракетные комплексы «Бук», которыми были сбиты российские самолеты, предоставил Грузии Киев. Это была интернациональная агрессия — Вашингтон попробовал ударить по России руками подконтрольных союзников в регионе. Попытка провалилась.

Но и Россия извлекла из тех событий важный урок: говорить о перевооружении армии и перевооружать ее на деле — большая разница. Пятидневная война сопровождалась сбоем техники, обрывами связи и другими проблемами. Именно с 2008 года началась масштабная реформа Вооруженных сил РФ, которые за десять лет стали в разы более эффективными и боеспособными. В той стычке щенок смог укусить грозного медведя, а это уже никуда не годится, допустить подобное второй раз Россия уже не намерена", — заключает Виктор Литовкин.