Посол РФ в Цхинвале: в августе 2008 Запад не сказал Саакашвили «стой»

"Если бы мировое сообщество и Запад в первую очередь принципиально заняли позицию и сказали Саакашвили тем летом «стой», я думаю, мы бы это предотвратили", — считает посол.

Посол подчеркнул, что члены миссии ОБСЕ , находившиеся в августе в регионе, «куда-то пропали».

"В конце июля 2008 года в Цхинвал приезжала большая группа представителей стран ОБСЕ из Вены , и до них было доведено, что мы стоим у порога войны и дальше идти уже некуда. В Цхинвале тогда присутствовала миссия ОБСЕ, и у нее был полевой офис. Они были в гуще событий. Они были в течение первой ночи (с 7 на 8 августа) и до 14:00 восьмого августа в городе. Они все это видели. Просто эти очевидцы куда-то пропали", — вспоминает он.

Кулахметов отметил, что вся история история, приведшая к «Пятидневной войне» в августе 2008, началась в 2004 году, когда к власти пришел Саакашвили с его командой. «Все забыли про боевые действия, которые были в августе 2004 года», — подчеркнул дипломат.

Комментируя вопрос о стремлении Грузии НАТО , посол ответил, что на данный момент российских военных на территории Южной Осетии достаточно, однако при изменении ситуации будет принято соответствующее решение.

"Считаю, что на данный момент этого контингента вполне достаточно. Если будет необходимость — у нас есть люди, занимающиеся этим вопросом, будет принято соответствующее решение", — сказал Кулахметов.

Посол также отметил, что Запад считается с обеспечивающими безопасность на территории Южной Осетии 4-й военной базой и пограничным управлением ФСБ России

Рассказывая о текущей ситуации в Южной Осетии, Кулахметов подчеркнул, что на данном этапе необходимо создание непосредственно производственного сегмента в республике. Именно это позволит создать рабочие места, что по мнению посла сейчас является главной задачей, поскольку наблюдается динамика возвращения населения.

"Да, рабочие места, производство. Это самое главное для республики. Ведь туризм тоже создаст рабочие места. В Южной Осетии есть два больших направления, которые надо развивать, которые им дала земля — это сельское хозяйство и туризм. Климатические условия есть, население есть. Надо только работать", — заключил он.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и нескольких населенных пунктов из установок залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии

Во время «Пятидневной войны» Кулахметов занимал должность командующего Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта.