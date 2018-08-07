В МИД России рассказали об уроках войны 2008 года

"Главный урок трагических событий 2008 года — очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему в 2008 году, когда он был президентом и верховным главнокомандующим, российские танки остановились в десятках километров от Тбилиси

Справка «СП»

Вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией и Абхазией , а также Россией — с другой произошёл 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались с 8 по 12 августа включительно.

С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия.

Так, 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.