В МИД России рассказали об уроках войны 2008 года 

МИД РФ накануне десятой годовщины начала военного конфликта между Грузией и Южной Осетией напомнил, что решением международных проблем силовым путём лишено смысла и не приводит к нужному результату.
"Главный урок трагических событий 2008 года — очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему в 2008 году, когда он был президентом и верховным главнокомандующим, российские танки остановились в десятках километров от Тбилиси.
Справка «СП»
Вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией и Абхазией, а также Россией — с другой произошёл 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались с 8 по 12 августа включительно.
С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия.
Так, 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
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