Ещё
МИД России назвал главный урок событий 2008 года в Южной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России назвал главный урок событий 2008 года в Южной Осетии 

RT на русском 2 часа назад
В МИД России, комментируя 10-ю годовщину событий 2008 года на Кавказе, сообщили, что главный урок грузино-югоосетинского конфликта — это напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров бессмысленно.
«Главный урок трагических событий 2008 года — очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идёт о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям», — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что агрессивная политика Грузии в 2008 году и, как следствие, конфликт с Южной Осетией были субъективным выбором экс-главы государства Михаила Саакашвили и его окружения.
RT на русском: последние новости
Медведев: Россия готова выстраивать диалог с новым руководством Грузии Медведев назвал расширение НАТО «безусловной угрозой» для России В Грузии назначили дату проведения президентских выборов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина драки с участием Сами Насери15
Тест: Как жилось в СССР?45
Германию охватила расистская истерия76
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана57
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна7
Видео
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:38
Звезду «Такси» избили белорусы
Шоу-бизнес
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение