В ОБСЕ призвали Россию прекратить оккупацию Грузии 

Неофициальная «группа друзей Грузии» в ОБСЕ сделала совместное заявление к 10-летней годовщине операции России по принуждению Грузии к миру. Обращение опубликовано на сайте посольства США в Грузии.
Авторы заявления обратились к России с призывом отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в обращении содержится призыв к России вывести свои силы «с оккупированных территорий Грузии». Страны также осудили подписание Москвой союзнических договоров с Южной Осетией и Абхазией. Кроме того, авторы заявления высказались за создание миссии ОБСЕ в Грузии, которая будет наделена «мониторинговыми возможностями для беспрепятственной деятельности вдоль линии оккупации».
«Через десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного решения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права», — говорится в совместном заявлении.