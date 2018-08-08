В ОБСЕ призвали Россию прекратить оккупацию Грузии 

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Саакашвили: Медведев из себя – «ноль»

«Пятидневная война» в Грузии: репетиция аннексии Крыма и войны в Донбассе

Если бы не польские дипломаты, грузины встречали бы печальную годовщину российского вторжения в одиночестве