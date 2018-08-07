Ещё
Глава МИД Литвы считает, что Грузия не станет членом НАТО в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Литвы считает, что Грузия не станет членом НАТО в ближайшее время 

РИА Новости 2 часа назад
ВИЛЬНЮС, 7 авг — РИА Новости. Грузия в ближайшее время не станет членом НАТО, однако эта возможность у нее остается в случае, если Тбилиси не откажется от курса на интеграцию, заявил во вторник в эфире радиостанции Žinių radijas министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.
"Это будущее (перспектива скорого членства в НАТО — ред.) выглядит очень туманно, но мы требуем от Грузии не сдаваться, продолжать утверждать реформы, так как эта работа необходима не кому-то, а своей стране. Все это является долгосрочной перспективой безопасности… Решение (о членстве — ред.) не будет принято в ближайшее время, но это время придет, если Сакартвело (Грузия — ред.) не отклонится от выбранного курса", — заявил Линкявичюс, который находится с визитом в Тбилиси.
По его словам, Грузия должна подготовиться к принятию политического решения о вступлении страны в альянс.
"Когда наступит тот политический момент и страны (члены НАТО — ред.) будут готовы консенсусом принять это важное политическое решение (о членстве — ред.), страна должна быть к этому готовой. А если страна не будет готова, то винить придется только себя", — добавил он.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать Грузию в альянс, так как Россию признает независимость Абхазии и Южной Осетии, что может привести к потенциальному конфликту и серьезным последствиям.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Последние новости
В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок Стратегический август. Армия России выучила уроки пятидневной войны На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина драки с участием Сами Насери15
Тест: Как жилось в СССР?45
Германию охватила расистская истерия76
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана57
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна7
Видео
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:38
Звезду «Такси» избили белорусы
Шоу-бизнес
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение