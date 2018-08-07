Глава МИД Литвы считает, что Грузия не станет членом НАТО в ближайшее время

ВИЛЬНЮС , 7 авг — РИА Новости Грузия в ближайшее время не станет членом НАТО , однако эта возможность у нее остается в случае, если Тбилиси не откажется от курса на интеграцию, заявил во вторник в эфире радиостанции Žinių radijas министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

"Это будущее (перспектива скорого членства в НАТО — ред.) выглядит очень туманно, но мы требуем от Грузии не сдаваться, продолжать утверждать реформы, так как эта работа необходима не кому-то, а своей стране. Все это является долгосрочной перспективой безопасности… Решение (о членстве — ред.) не будет принято в ближайшее время, но это время придет, если Сакартвело (Грузия — ред.) не отклонится от выбранного курса", — заявил Линкявичюс, который находится с визитом в Тбилиси.

По его словам, Грузия должна подготовиться к принятию политического решения о вступлении страны в альянс.

"Когда наступит тот политический момент и страны (члены НАТО — ред.) будут готовы консенсусом принять это важное политическое решение (о членстве — ред.), страна должна быть к этому готовой. А если страна не будет готова, то винить придется только себя", — добавил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.