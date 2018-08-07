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МИД РФ призвал Абхазию, Южную Осетию и Грузию подписать соглашения о неприменении силы
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МИД РФ призвал Абхазию, Южную Осетию и Грузию подписать соглашения о неприменении силы 

Rambler News Service 2 часа назад
Министерство иностранных дел России призвало Абхазию, Южную Осетию и Грузию подписать соглашения о взаимном неприменении силы. Об этом говорится в заявлении ведомства к десятой годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.
«Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы. Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в МИД назвали главный урок событий августа 2008 года.
«Главный урок трагических событий 2008 года — очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям», — добавили в ведомстве.
В августе 2008 года Грузия подвергла обстрелу столицу Южной Осетии — Цхинвал, в результате чего Россия провела военную операцию в зоне конфликта в условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан. Целью военных действий РФ стало принуждение грузинской стороны к миру.
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