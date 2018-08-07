МИД назвал главный урок войны 2008 года в Грузии

Главный урок событий 2008 года в Южной Осетии — напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно, заявили в МИДе России

В сфере межнациональных отношений «любое насилие приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям», отметили в МИДе.

«Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией , с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы. Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает», — считают в ведомстве.

В МИДе напомнили что агрессия Тбилиси по отношению к Цхинвалу, который официально был признан стороной в конфликте, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года была «абсолютно неспровоцированной». По соглашению 1992 года, заключенному между Россией и Грузией, безопасность в Южной Осетии обеспечивали смешанные силы по поддержанию мира. «Несмотря на неоднократные попытки Тбилиси пересмотреть соглашение, российские миротворцы на момент конфликта находились в Южной Осетии на законных основаниях, в рамках международно-признанного механизма урегулирования. Там же с 1992 года находились наблюдатели ОБСЕ », — отметили в МИДе.

Грузинские силы всю ночь вели артиллерийский обстрел Цхинвала, а на следующий день вошли в город, который серьезно пострадал. Параллельно грузинские войска попытались штурмовать лагерь российских миротворцев: в течение двух дней отражено не менее пяти атак, погибли десять российских миротворцев, здания и техника были практически полностью уничтожены.

«В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии руководство России приняло решение начать операцию по принуждению грузинской стороны к миру», — напомнили в МИДе.

В ведомстве уточнили, что «факт грузинской агрессии был позднее официально подтвержден», участие российских войск было законным. Проведение операции было «строго пропорциональны угрозе».

Российские войска вышли с территории Грузии в октябре 2008 года в соответствии с Принципами урегулирования, выработанными совместно Россией и Францией . 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, взяв на себя «ответственность не только за их безопасность, но и в значительной мере за их успешное становление в качестве современных, демократических, социально и экономически благополучных стран».

В Женеве открылся новый международный формат по Южному Кавказу — международные дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье, в которых на равных условиях участвуют представители Абхазии, Грузии и Южной Осетии, а также ЕС , ОБСЕ, ООН , России и США