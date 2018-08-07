Дмитрий Медведев: «дипломатические отношения с Грузией могут быть восстановлены» 

Краснодар. 7 августа — Новая Кубань. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали обстреливать Цхинвал. По инициативе Москвы проходит экстренное заседание Совбеза ООН, мировое сообщество призывает оппонентов сесть за стол переговоров. Параллельно с этим Южная Осетия обращается к РФ за помощью. Пятидневная война завершается тем, что Москва признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Дипломатические отношения с Тбилиси прерваны.
В преддверии 10-летия со дня российско-грузинского конфликта Дмитрий Медведев, который в то время был Президентом РФ, объяснил, почему российские войска остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не пошли дальше.
Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия, — сказал политик в интервью «Коммерсанту».
Премьер-министр добавил, что вопрос восстановления дипломатических отношений с Тбилиси может быть решен: если Тбилиси выступит с подобной инициативой, Москва ее поддержит.
За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси, — сказал Медведев.
При этом российский премьер негативно относится к перспективе вступления Грузии в НАТО: он не исключает, что данный процесс может спровоцировать новые военные конфликты.