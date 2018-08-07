Дмитрий Медведев: «дипломатические отношения с Грузией могут быть восстановлены»

В преддверии 10-летия со дня российско-грузинского конфликта Дмитрий Медведев , который в то время был Президентом РФ, объяснил, почему российские войска остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не пошли дальше.

Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия, — сказал политик в интервью «Коммерсанту».

Премьер-министр добавил, что вопрос восстановления дипломатических отношений с Тбилиси может быть решен: если Тбилиси выступит с подобной инициативой, Москва ее поддержит.

За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси, — сказал Медведев.