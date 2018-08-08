Власти Грузии пообещали скорое возвращение Абхазии и Южной Осетии

Маргвелашвили заявил журналистам, что России «не удалось сломить мораль и веру» грузин.

«Мы видим, что наша победа и объединение страны близко», — сказал он.

Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия «пытается наказать» его страну с начала девяностых, после обретения Грузией независимости.

В этой связи он напомнил о первых вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а действия России в 2008-м назвал «вероломными».

Президент посетил братскую могилу на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси.