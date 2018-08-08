Ещё
Власти Грузии пообещали скорое возвращение Абхазии и Южной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Грузии пообещали скорое возвращение Абхазии и Южной Осетии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в десятую годовщину войны с Россией пообещал скорое «восстановление территориальной целостности», под чем в Тбилиси понимают возвращение контроля над Абхазией и Южной Осетией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Маргвелашвили заявил журналистам, что России «не удалось сломить мораль и веру» грузин.
«Мы видим, что наша победа и объединение страны близко», — сказал он.
Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия «пытается наказать» его страну с начала девяностых, после обретения Грузией независимости.
В этой связи он напомнил о первых вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а действия России в 2008-м назвал «вероломными».
Президент посетил братскую могилу на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грэма Филлипса задержали на выставке о войне 2008 года в посольстве Грузии в Лондоне МИД назвал главный урок войны 2008 года в Грузии Россия победила Армению силами одного генерала
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ливия попросила вмешательства России143
Вооруженные люди напали на украинскую погранзаставу29
«Во всем виноват Крымский мост»112
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»280
Степаненко впервые высказалась о разводе27
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:54
Почему Стивен Сигал не подходит для работы в МИД России
Политика Статьи
00:38
«Подумал, что началась война»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение