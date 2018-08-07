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ЕС остается привержен территориальной целостности Грузии, заявила Могерини
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ЕС остается привержен территориальной целостности Грузии, заявила Могерини 

РИА Новости 7 августа 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз остается привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии.
"Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", — говорится в заявлении Могерини, поступившем в РИА Новости.
Глава дипломатии ЕС выразила сожаление, что «российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза».
Могерини подтвердила готовность ЕС " участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликтов в Грузии, в том числе путем продолжения своих обязательств в качестве сопредседателя в Женевских дискуссиях, усилий специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах миссии наблюдателей ЕС".
Глава дипломатии ЕС приветствовала «пакет предложений „Шаг к лучшему будущему“ правительства Грузии, который может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности». «Эти предложения согласуются с политикой Европейского союза по взаимодействию с сепаратистскими регионами Грузии», — говорится в заявлении.
По словам Могерини, за эти десять лет Грузия укрепила свои демократические институты и провела реформы в области верховенства закона. «Грузия развила процветающую экономику и стала важным направлением прямых иностранных инвестиций и туризма. В настоящее время страна представляет собой модель демократической стабильности в регионе», — подчеркнула глава дипломатии ЕС.
Она отметила, что Грузия и ЕС подписали «амбициозное соглашение об ассоциации, включающее создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая будет определять наши двусторонние отношения на долгие годы». Кроме того, в марте 2017 года для граждан Грузии вступил в силу режим краткосрочных безвизовых поездок в ЕС. «Взаимодействие ЕС с Грузией — это подлинное партнерство, основанное на политической ассоциации и экономической интеграции, а также на крепкой дружбе между нашими народами», — говорится в заявлении.
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