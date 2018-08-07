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Россия и Южная Осетия готовят проект соглашения о гражданстве
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Звезду "Такси" избили в Москве
Звезду "Такси" избили в Москве

Россия и Южная Осетия готовят проект соглашения о гражданстве 

РИА Новости 2 часа назад
РИА Новости. Москва активно работает с Цхинвалом над проектом соглашения по упрощению процедуры приобретения гражданства РФ гражданами Южной Осетии — Карасин
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