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Россия и Южная Осетия готовят проект соглашения о гражданстве
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Россия и Южная Осетия готовят проект соглашения о гражданстве
РИА Новости
2 часа назад
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РИА Новости
.
Москва
активно работает с Цхинвалом над проектом соглашения по упрощению процедуры приобретения гражданства
РФ
гражданами
Южной Осетии
— Карасин
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