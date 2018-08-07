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Медведев назвал виновных в развязывании войны в Южной Осетии
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Медведев назвал виновных в развязывании войны в Южной Осетии 

Ридус 4 часа назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев в годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией дал журналистам интервью, в котором рассказал, что на военную авантюру Михаила Саакашвили подтолкнули высокопоставленные представители американской администрации.
«У него побывала Кондолиза Райс, в тот период в качестве государственного секретаря США. До этого у него были контакты с господином Фридом, который занимался отношениями с бывшим Советским Союзом. Он советолог, который всегда имел крайне русофобскую позицию. И, по-моему, Чейни тогда тоже приезжал. То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах», — рассказал Медведев газете «Коммерсантъ».
Ответственность за развязывание войны Дмитрий Медведев возложил на тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого назвал «несбалансированным в психическом смысле человеком».
«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии, и произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения», — подчеркнул Медведев.
Признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии премьер назвал лучшим решением для сохранения мира в регионе. Медведев отметил, что принял это решение самостоятельно, но посоветовался с Владимиром Путиным.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Дмитрий Медведев предостерег Грузию от вступления в НАТО. Этот шаг, по словам Медведева, может привести к катастрофическим последствиям.
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