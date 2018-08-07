Медведев назвал виновных в развязывании войны в Южной Осетии

«У него побывала Кондолиза Райс , в тот период в качестве государственного секретаря США . До этого у него были контакты с господином Фридом, который занимался отношениями с бывшим Советским Союзом. Он советолог, который всегда имел крайне русофобскую позицию. И, по-моему, Чейни тогда тоже приезжал. То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах», — рассказал Медведев газете «Коммерсантъ»

Ответственность за развязывание войны Дмитрий Медведев возложил на тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого назвал «несбалансированным в психическом смысле человеком».

«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии, и произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения», — подчеркнул Медведев.