Медведев рассказал, почему в 2008 году остановил шедшие на Тбилиси танки

В интервью газете «Коммерсант» Медведев рассказал, почему российские танки остановились в 2008 году в нескольких десятках километров от Тбилиси.

«Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», — заявил премьер-министр России.

По его словам, такое решение позволило успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии , но и «выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами».

«Если вы помните, в тот период, несмотря на довольно жесткую реакцию, в конечном счете мы достаточно быстро смогли договориться, а результатом работы комиссии Хайди Тальявини (швейцарский дипломат, возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта в Южной Осетии — прим. ВЗГЛЯД) была констатация того, что военный удар был нанесен грузинской стороной и они начали агрессию», — заявил Медведев.

«Самое главное — был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнуть. Но я не считал правильным этот градус, что называется, противостояния поддерживать. Именно поэтому мною как верховным главнокомандующим было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну», — сказал премьер-министр.

Медведев ответил также на вопрос о том, может ли стать прием Грузии в НАТО причиной нового конфликта в Абхазии и Южной Осетии.

«Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», — подчеркнул Медведев.

Началом войны послужил обстрел грузинскими войсками столицы Южной Осетии Цхинвала из реактивных установок «Град» 8 августа 2008 года, около 00.15.