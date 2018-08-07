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В Грузии по делу о гибели шахтеров в Ткибули задержали семь человек
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В Грузии по делу о гибели шахтеров в Ткибули задержали семь человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 7 авг — РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании семерых человек по делу о гибели шахтеров в городе Ткибули. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.
Речь идет о ЧП, которые произошли 5 апреля и 2 июня. В результате погибли 8 человек.
В частности, задержан директор шахты имени Миндели Акакий Ахвледиани, главный инженер Гизо Киркитадзе, менеджер Мамули Кублашвили, начальник участка Мурад Абуладзе, его заместитель Тариэл Абесадзе, помощник Гоча Касрашвили и еще один частный предприниматель Д. С. МВД сообщает, что «задержанные лица знали о нарушениях правил безопасности на шахте».
"В частности, они знали о том, что потолок в шахте не был укреплен в соответствии с требованием «Технического регламента безопасности угольных шахт»… в феврале 2018 года они начали вести там горные работы, а 5 апреля во время работ по добыче каменного угля произошел взрыв, в результате которого обвалился потолок", — сказано в заявлении.
МВД также ведет расследование в связи с аварией, произошедшей 16 июля 2018 года. По данному делу пока никто не задержан.
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