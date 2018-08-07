Медведев: главным выигрышем от признания Абхазии и Южосетии для РФ стал мир в регионе

"Россия получила главное — мир. Мы смогли защитить своих граждан — их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии , и в Южной Осетии , — заявил Медведев. — И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно. И это самое главное".

Отвечая на вопрос, стоило ли «подвешивать» ситуацию, не признав независимость территорий Абхазии и Южной Осетии, Медведев подчеркнул, что любое «подвешенное» решение имеет определенный смысл, потому что можно вести дискуссии. Но оно не решает главного вопроса — при таком раскладе остается пространство для силовых действий.

"Если это независимые территориальные образования, если это государства, с которыми у нас есть договоры и с которыми у нас существуют соглашения о размещении там нашего воинского контингента, то тогда все ясно, никто ничего против них не будет делать, — пояснил свою точку зрения премьер. — Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем проводить в жизнь какие-то утопические идеи. А если это «подвешенная» ситуация, значит, тогда можно периодически провокации какие-то совершать, рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать и так далее".

Медведев особо подчеркнул, что, учитывая тот факт, «что во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили , другого варианта просто не было». «Может быть, если бы там было другое руководство, можно было что-то и обсуждать, — гипотетически предположил премьер. — Но я уверен, что другое руководство просто не приняло бы такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации».

Независимость Абхазии и Южной Осетии

Премьер отметил, что Россия не предлагала партнерам по ОДКБ в 2008 году вслед за ней признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

"Я понимал, насколько это сложная тема для обсуждения. Когда это все произошло, не помню, на каком мероприятии, где собрались мои коллеги [по ОДКБ] в тот период, я сказал, что понимаю, насколько это сложный выбор, поэтому я, уважаемые друзья, ничего вам не предлагаю, вы вольны поступать, как считаете правильным. Потому что это было наше решение, это не ваше решение. Сохраняются наши обязательства в рамках ОДКБ, но это совершенно другая история", — рассказал глава кабмина.

Он отметил, что «собственно, на этом и базировались отношения по этому поводу с нашими партнерами».