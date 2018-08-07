Медведев рассказал, что Россия не собиралась разгромить Грузию в 2008 году 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о том, почему российские танки не стали входить в грузинскую столицу в 2008 году, когда он был на посту президента.
По словам Медведева, в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом «дало зеленый свет агрессии», и «произошло то, что произошло».
"Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения", — сказал Медведев.
На вопрос, почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не пошли дальше, Медведев отметил, что «цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию».
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