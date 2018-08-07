Семьи погибших в 2008 году военных из РФ примут участие в траурных мероприятиях в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 7 августа. / ТАСС /. Семьи российских военнослужащих, погибших в Южной Осетии в результате вооруженного нападения Грузии на республику в августе 2008 года, приедут в Цхинвал для участия в траурных мероприятиях, посвященных 10-й годовщине начала конфликта. Об этом сообщила ТАСС министр культуры республики Жанна Зассеева, председатель республиканской комиссии по подготовке и проведению мероприятий.

"К нам приезжают семьи российских военнослужащих, погибших в Южной Осетии, они встретятся с жителями Цхинвала, примут участие в наших памятных мероприятиях. Как и в предыдущие годы, мы решили ничего не менять в программе мероприятий, отличается лишь название — в этом году акция проходит под названием «Память нужна живым», — сказала Зассеева.

По словам министра культуры, в этот день в Цхинвале откроется фотовыставка «Свет нашей памяти», посвященная августовским событиям 2008 года. «В 19:00 мск состоится церемония возложения венков и цветов в „Музее сожженных душ“. Здесь же у „Дерева скорби“ (центральный монумент музея — прим. ТАСС) состоится поминальная служба и будут зажжены свечи в память о погибших», — рассказала она.

"Музей сожженных душ" находится в селении Тбет в двух километрах к востоку от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу — единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию . Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, пытавшимися выехать из города во время нападения. В середине круга установлено большое распятье и металлический монумент, представляющий собой дерево с опадающей листвой — «Дерево скорби».

Основные мероприятия, по словам Зассеевой, пройдут в центре Цхинвала у Георгиевской лестницы в 20:00 мск. «Это будет акция памяти — литературно-музыкальная композиция, под которую участниками акции будут зажжены свечи в память о жертвах войны „08.08.08“, — сказала она. Утром 8 августа мероприятия продолжатся возложением цветов к местам гибели защитников Южной Осетии под общим названием „Святые места нашей памяти“.

министерстве культуры отметили, что 8 августа делегация Южной Осетии также примет участие в торжественной церемонии открытия „Аллеи Героев России“ в поселке Пятиморск Волгоградской области и отдаст дань памяти героям России Олегу Ильину , погибшему в результате захвата террористами в 2004 году Бесланской школы №1, и Денису Ветчинову, который погиб, защищая Цхинвал в августе 2008 года.

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