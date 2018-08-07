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Медведев оценил отношения России и США после конфликта с Грузией
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Медведев оценил отношения России и США после конфликта с Грузией 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Отношения России и США были нормальными после вооруженного конфликта с Грузией 2008 года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
"Да у меня даже с (тогдашним президентом США — ред.) Джорджем Бушем сразу после этого были совершенно нормальные отношения. Мы с ним встречались как раз в конце 2008 года. Он во время нашего последнего разговора (тогда мировой кризис начался, вся наша беседа в основном касалась экономики) даже не упомянул ситуацию в Грузии и проблемы Южной Осетии и Абхазии", — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант», говоря об отношениях России со странами ЕС и США в 2008 году.
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