Медведев объяснил, почему Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

По словам премьера, при принятии данного решения он руководствовался тем, что стремился сохранить стабильность в Закавказье и добиться прочного мира на будущее.

"Россия получила главное — мир. Мы смогли защитить своих граждан — их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии", — заявил Медведев.

Он добавил, что благодаря принятому решению в регионе в настоящее врем «все понятно», а властям не нужно беспокоиться о безопасности граждан. Медведев подчеркнул, что позиция высшего политического руководства России в данном вопросе была единой, несмотря на дискуссии.

Ранее Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало поведение президента Грузии Михаила Саакашвили и его приспешников.