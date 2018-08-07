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Медведев объяснил, почему Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
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Медведев объяснил, почему Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 

Газета.Ru 3 часа назад
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, почему Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, когда он был на посту президента.. Об этом политик сказал в интервью «Коммерсанту».
По словам премьера, при принятии данного решения он руководствовался тем, что стремился сохранить стабильность в Закавказье и добиться прочного мира на будущее.
"Россия получила главное — мир. Мы смогли защитить своих граждан — их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии", — заявил Медведев.
Он добавил, что благодаря принятому решению в регионе в настоящее врем «все понятно», а властям не нужно беспокоиться о безопасности граждан. Медведев подчеркнул, что позиция высшего политического руководства России в данном вопросе была единой, несмотря на дискуссии.
Ранее Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало поведение президента Грузии Михаила Саакашвили и его приспешников.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
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