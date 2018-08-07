Медведев назвал виновника вооруженного конфликта в Южной Осетии 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал причину войны в Южной Осетии в 2008 году. По словам политика, в то время «была высокая степень напряженности», которая возникла еще в 90-е годы.
"Корень проблем в тех решениях, которые принимала власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Вследствие этого и возник конфликт", — подчеркнул Медведев. Он также обратил внимание на аморальное, безответственное и преступное поведение возглавлявшего тогда Грузию Михаила Саакашвили и его приспешников.
"В 2008 году был дан зеленый свет агрессии. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения", — цитирует главу правительства газета «Коммерсант».
Напомним, поздним вечером 7 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ атаковать мирно спящий Цхинвал. Сделал он это во имя удовлетворения собственных амбиций. Перед нападением у грузинского лидера сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах. К тому времени политик уже провел полномасштабные консультации со своими покровителями.
Но реализовать задуманное не удалось. Грузинские военные были выбиты из Цхинвала российской армией. Итогом войны стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.