Медведев назвал виновника вооруженного конфликта в Южной Осетии

"Корень проблем в тех решениях, которые принимала власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии , ни в Южной Осетии. Вследствие этого и возник конфликт", — подчеркнул Медведев. Он также обратил внимание на аморальное, безответственное и преступное поведение возглавлявшего тогда Грузию Михаила Саакашвили и его приспешников.

"В 2008 году был дан зеленый свет агрессии. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения", — цитирует главу правительства газета «Коммерсант»

Напомним, поздним вечером 7 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ атаковать мирно спящий Цхинвал. Сделал он это во имя удовлетворения собственных амбиций. Перед нападением у грузинского лидера сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах. К тому времени политик уже провел полномасштабные консультации со своими покровителями.