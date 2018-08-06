Ещё
Застрявшие на КПП «Верхний Ларс» армянские водители засыпали министра жалобами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Застрявшие на КПП «Верхний Ларс» армянские водители засыпали министра жалобами 

Sputnik Армения 5 часов назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 6 авг — Sputnik. Застрявшие на КПП «Верхний Ларс» водители представили министру транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашоту Акопяну свои жалобы и причины недовольства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Ранее в МЧС России сообщили Sputnik Армения, что с российской стороны на КПП «Верхний Ларс» скопилось 300 легковых и 109 грузовых автомобилей.
Министр и посол Армении в Грузии Рубен Садоян выслушали претензии армянских водителей связанные с медленной работой контрольно-пропускного пункта. Они отметили, что при пропуске предпочтение отдается легковым автомобилям, из-за чего грузовики застревают в длинной пробке. Водители подчеркнули, что на грузинской стороне остаются 3-4 дня.
Запланирована также встреча министра с представителями российской стороны.
Ранее генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян провел переговоры с представителями пограничных и таможенных служб России в связи со скоплением армянских машин на КПП «Верхний Ларс». Стороны говорили об ускорении проезда грузовых и легковых автомобилей (в первую очередь пассажиров с детьми и пожилых граждан) через контрольно-пропускной пункт.
Sputnik Армения: последние новости
Волынкин: Россия готова оказать содействие нормализации отношений Армении и Турции "Колись!": глава Минздрава Армении проверился на СПИД по новой программе Эксперт: между Саакашвили и Тимошенко возможен альянс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»186
«Я депутат и платить не буду»419
Опровергнут миф о появлении человека6
В Канаде на видео попало жуткое существо14
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко49
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение