Застрявшие на КПП «Верхний Ларс» армянские водители засыпали министра жалобами 

ЕРЕВАН, 6 авг — Sputnik. Застрявшие на КПП «Верхний Ларс» водители представили министру транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашоту Акопяну свои жалобы и причины недовольства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Ранее в МЧС России сообщили Sputnik Армения, что с российской стороны на КПП «Верхний Ларс» скопилось 300 легковых и 109 грузовых автомобилей.
Министр и посол Армении в Грузии Рубен Садоян выслушали претензии армянских водителей связанные с медленной работой контрольно-пропускного пункта. Они отметили, что при пропуске предпочтение отдается легковым автомобилям, из-за чего грузовики застревают в длинной пробке. Водители подчеркнули, что на грузинской стороне остаются 3-4 дня.
Запланирована также встреча министра с представителями российской стороны.
Ранее генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян провел переговоры с представителями пограничных и таможенных служб России в связи со скоплением армянских машин на КПП «Верхний Ларс». Стороны говорили об ускорении проезда грузовых и легковых автомобилей (в первую очередь пассажиров с детьми и пожилых граждан) через контрольно-пропускной пункт.