Сотни машин без движения: огромная пробка на границе России и Грузии

Тысячи людей застряли на границе Северной Осетии Грузии . В жару и без воды они до десяти часов ждут своей очереди на проезд. На пропускном пункте «Верхний Ларс» работает корреспондент «МИР 24» Чермен Улубиев.

Раннее утро, а на российско-грузинской границе уже многолюдно. Заветного штампа в загранпаспорте ждут сотни водителей и пассажиров легковых машин, автобусов и фур. Точной цифру назвать тяжело. Потому что автомобили постоянно пребывают.

Сегодня пробка начинается аж в ближайшем к пункту пропуска селу. Предположительно, время ожидания составит около десяти часов. Особая ответственность на сотрудниках ГИБДД . Им приходится практически бросаться под машины, пытающиеся объехать колонну. Таких водителей возвращают в хвост очереди. Хуже ситуация на нейтральной полосе. Там водители организуют своеобразные бригады для борьбы с автохамами. Судя по прогнозу погоды, сегодняшним очередникам повезет. Будет дождь, а значит, людям не придется стоять под палящим солнцем в изнуряющей жаре.

При проектировании пункт пропуска не был рассчитан на такое количество людей. Сейчас в сутки КПП «Верхний Ларс» пересекает 13-15 тысяч человек. С ужасом пограничники и таможенники России ждут последних дней августа, когда из Закавказья начнут возвращаться отпускники. Тогда пассажиропоток может перевалить за 20 тысяч человек.

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