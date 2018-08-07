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На жаре в пробке: сотни машин застыли на границе России и Грузии
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На жаре в пробке: сотни машин застыли на границе России и Грузии 

Мир24 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
На жаре и в многокилометровой пробке. Сотни машин скопились на границе Северной Осетии и Грузии. Сейчас пик туристического сезона. Корреспондент «МИР 24» Чермен Улубиев рассказал, сколько приходится стоять в пробке и как люди справляются с жарой.
Накануне некоторые закавказские СМИ распространили информацию о десятикилометровых пробках на российско-грузинской границе. Данные эти не соответствуют действительности. Несмотря на это, антирекорд побит. Затор на пункте пропуска растянулся почти на четыре километра. В пробке люди проводят по десять часов.
Такая ситуация на российско-грузинской границе с начала лета. Люди из России едут в отпуск на родину, а также на черноморские курорты Грузии. Туристы едут практически со всех стран СНГ и Грузии. К примеру, сейчас своей очереди ждут несколько автобусов с туристами из Беларуси.
«Что бы мне хотелось пожелать для вот этой границы, чтобы автобусы пускали отдельно. Потому что в дельнейшем внутри границы пограничный контроль, транспортный контроль, таможенный контроль мы проходим отдельными рядами. Я не вижу смысла в том, чтобы стоять в общей очереди», — сказал водитель туристического автобуса из Беларуси Сергей Кашперко.
Российские пограничники и таможенники работают в усиленном режиме. Как нас заверили, задействованы все 18 полос в обе стороны. Регистрация водителей и пассажиров идет в круглосуточном режиме. Но избежать затора все равно не получилось. Пропускная способность пункта пропуска превышена в несколько раз. Вместо трех тысяч проезжают тринадцать-четырнадцать тысяч.
«10-11 часов назад подъехали, еще ночью. Стоим, паримся, жарко. Не выйти, не погулять. Дети уставшие, спят, встают и спрашивают, когда доедем, когда приедем», — отметила туристка из Армении Диана Карамян.
Министерство транспорта России сейчас разрабатывает проект расширения пункта пропуска Верхний Ларс. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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