Суперталант, которого Семин предлагал на трансферном комитете «Локо» 

«СЭ» стала известна еще одна фамилия форварда, которая по предложению главного тренер «Локомотива» Юрия Семина обсуждалась сегодня на заседании трансферного комитета клуба.
Речь о молодом грузинском суперталанте — форварде «Рустави», способном также сыграть на флангах полузащиты, Хвиче Кварацхелии. 17-летний футболист является воспитанником академии тбилисского «Динамо», а в марте 2018-го года перешел в «Рустави». Портал transfermarkt.com оценивает футболиста в 350 тысяч евро, отзывы о Кварацхелии очень положительные — он считается в Грузии суперталантом.