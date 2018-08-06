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В подмосковном Алабино в рамках празднования Дня Армении артисты ЦДРА исполнили народные и военно-патриотические песни
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В подмосковном Алабино в рамках празднования Дня Армении артисты ЦДРА исполнили народные и военно-патриотические песни 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Концертную программу дополнили вокальные и хореографические композиции в исполнении национальных творческих коллективов Армении.
Артисты творческой бригады Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе выступили перед участниками и гостями конкурса «Танковый биатлон» с концертной программой «Как жили мы, борясь…».
В рамках празднования Дня Армении, который проводился в Доме дружбы на подмосковном полигоне Алабино, артисты концертной бригады ЦДРА, под руководством Вадима Панфилова, исполнили народные и военно-патриотические песни, такие как «Три танкиста», «Эх, казаченьки!», «Корреспондентская застольная».
В ходе праздничного концерта в исполнении артистов головного учреждения культуры и искусства Минобороны России также прозвучали вокальные произведения на армянском языке, подчеркивающие особенный культурный колорит дружественной южной страны. Дополнили концертную программу вокальные и хореографические композиции в исполнении национальных творческих коллективов Армении.
С теплотой зрители принимали выступления всех участников концертной программы и щедро награждали артистов продолжительными аплодисментами.
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