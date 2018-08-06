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Цхинвал призвал мировое сообщество обратить внимание на действия Грузии
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Цхинвал призвал мировое сообщество обратить внимание на действия Грузии 

Sputnik Южная Осетия 4 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 6 авг — Sputnik. Действия грузинского руководства негативным образом отражаются на военно-политическом климате региона, говорится в сообщении посольства Южной Осетии в России.
В пресс-релизе, направленном в связи с десятой годовщиной событий 2008 года в адрес всех аккредитованных в РФ дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при Посольстве Швейцарии, говорится, что в Южной Осетии обеспокоены ситуацией, влияющей на сохранение стабильности и безопасности в регионе.
"Нежелание грузинской стороны взять на себя обязательства по неприменению силы в отношении Республики Южная Осетия, и в то же время предпринимаемые ею усилия по созданию на своей территории новых инфраструктурных объектов внерегиональных стран, а также педалирование процесса интеграции Грузии в НАТО, вызывает тревогу. Очевидно, что подобные действия грузинского руководства никак не способствуют разрешению имеющегося комплекса проблем постконфликтного урегулирования, а наоборот, негативным образом отражаются на военно-политическом климате региона в целом", — говорится в сообщении.
В связи с этим, Цхинвал призвал мировое сообщество обратить на эти тенденции внимание, а также выступает за необходимость наказания идеологов и участников агрессии Грузии против народа Южной Осетии в августе 2008 года.
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