Цхинвал призвал мировое сообщество обратить внимание на действия Грузии

России. ЦХИНВАЛ, 6 авг — Sputnik . Действия грузинского руководства негативным образом отражаются на военно-политическом климате региона, говорится в сообщении посольства Южной Осетии

В пресс-релизе, направленном в связи с десятой годовщиной событий 2008 года в адрес всех аккредитованных в РФ дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при Посольстве Швейцарии , говорится, что в Южной Осетии обеспокоены ситуацией, влияющей на сохранение стабильности и безопасности в регионе.

"Нежелание грузинской стороны взять на себя обязательства по неприменению силы в отношении Республики Южная Осетия, и в то же время предпринимаемые ею усилия по созданию на своей территории новых инфраструктурных объектов внерегиональных стран, а также педалирование процесса интеграции Грузии в НАТО , вызывает тревогу. Очевидно, что подобные действия грузинского руководства никак не способствуют разрешению имеющегося комплекса проблем постконфликтного урегулирования, а наоборот, негативным образом отражаются на военно-политическом климате региона в целом", — говорится в сообщении.

В связи с этим, Цхинвал призвал мировое сообщество обратить на эти тенденции внимание, а также выступает за необходимость наказания идеологов и участников агрессии Грузии против народа Южной Осетии в августе 2008 года.