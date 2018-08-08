Ещё
Армия Грузии была готова к войне 2008 года, заявил экс-глава МИД Абхазии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония закрыла небо для НАТО
Эстония закрыла небо для НАТО

Армия Грузии была готова к войне 2008 года, заявил экс-глава МИД Абхазии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
СУХУМ, 8 авг — РИА Новости. Грузинская армия была хорошо подготовлена к наступлению на Южную Осетию в августе 2008 года, считает экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
"Серьезно подготовились. Вооружены были очень хорошо. Грузинская армия хорошо оснащена была. У них в некоторых вопросах лучше ситуация была, чем в российской армии. Например, коммуникационные вещи, радиосвязь современная. Рассчитывали они на то, что это уже не та армия, которая была в 1992 году", — заявил Шамба в интервью РИА Новости.
Кроме того, грузинской армии удалось занять высоты вокруг Цхинвала, несмотря на протесты осетинской стороны и ее обращения в международные инстанции.
"Осетины постоянно указывали, что грузины тихой сапой занимают высоты вокруг Цхинвала, что было угрозой для города. В это время шел процесс мирного урегулирования, ответить адекватно (на действия Грузии — ред.) было невозможно. Но все говорило о том, что это делается неспроста", — напомнил тогдашний глава МИД Абхазии.
Он рассказал, как был с президентом Абхазии Сергеем Багапшем на празднике в Цхинвале, «и там такой обстрел начался… ребенка ранили».
"Они (грузинские силы — ред.) периодически с этих высот обстреливали Цхинвал", — рассказал Шамба.
Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японский аналитик был поражен после посещения Курил136
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ89
Раскрыты преложения Путина Трампу42
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой333
США обратились к РФ по поводу вывода войск388
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты преложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение