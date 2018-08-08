Армия Грузии была готова к войне 2008 года, заявил экс-глава МИД Абхазии

"Серьезно подготовились. Вооружены были очень хорошо. Грузинская армия хорошо оснащена была. У них в некоторых вопросах лучше ситуация была, чем в российской армии. Например, коммуникационные вещи, радиосвязь современная. Рассчитывали они на то, что это уже не та армия, которая была в 1992 году", — заявил Шамба в интервью РИА Новости.

Кроме того, грузинской армии удалось занять высоты вокруг Цхинвала, несмотря на протесты осетинской стороны и ее обращения в международные инстанции.

"Осетины постоянно указывали, что грузины тихой сапой занимают высоты вокруг Цхинвала, что было угрозой для города. В это время шел процесс мирного урегулирования, ответить адекватно (на действия Грузии — ред.) было невозможно. Но все говорило о том, что это делается неспроста", — напомнил тогдашний глава МИД Абхазии.

Он рассказал, как был с президентом Абхазии Сергеем Багапшем на празднике в Цхинвале, «и там такой обстрел начался… ребенка ранили».

"Они (грузинские силы — ред.) периодически с этих высот обстреливали Цхинвал", — рассказал Шамба.

Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.