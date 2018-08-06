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Цхинвал призвал обратить внимание на педалирование интеграции Грузии в НАТО
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Цхинвал призвал обратить внимание на педалирование интеграции Грузии в НАТО 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Цхинвал призывает мировое сообщество обратить пристальное внимание на педалирование процесса интеграции Грузии в НАТО, а также вновь выступает за необходимость наказания участников грузинской агрессии против республики в 2008 году, говорится в сообщении посольства Южной Осетии в РФ.
"Нежелание грузинской стороны взять на себя обязательства по неприменению силы в отношении Республики Южная Осетия, и в то же время предпринимаемые ею усилия по созданию на своей территории новых инфраструктурных объектов внерегиональных стран, а также педалирование процесса интеграции Грузии в НАТО вызывает тревогу", — говорится в сообщении дипмиссии.
В нем отмечается, что подобные действия руководства Грузии не способствуют разрешению имеющегося комплекса проблем постконфликтного урегулирования, а наоборот, негативным образом отражаются на военно-политическом климате региона в целом.
"Южная Осетия, в этой связи, призывает мировое сообщество обратить на эти тенденции самое пристальное внимание, и в то же время вновь выступает за необходимость наказания идеологов и участников агрессии Грузии против народа Южной Осетии в августе 2008 года, виновных в преступлениях против мира и человечности", — подчеркнули в посольстве Южной Осетии.
В дипмиссии также отметили, что Грузия атаковала республику в 2008 году «вопреки всем нормам международного права и гуманности, в нарушение достигнутых в рамках международного переговорного формата договоренностей».
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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