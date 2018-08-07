Цхинвал призвал НАТО не допустить непродуманных действий Грузии

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия , защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Как заявили в МИД Южной Осетии, «наращивая запасы вооружений и готовя новые штурмовые отряды, Грузия всячески пытается снять с себя ответственность за совершенные преступления против югоосетинского народа». «Тбилисский режим ведет массированную пропагандистскую кампанию, пытаясь опровергать очевидные факты и стремясь через тиражирование дезинформации внушить международной общественности, что жертвой агрессии является сама Грузия, а августовская война 2008 года между Грузией и Южной Осетией, по мнению Грузии, на самом деле была между Россией и Грузией», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

"Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства и факты, свидетельствующие, что есть все основания для опасений относительно возможности повторения агрессии со стороны Грузии, призываем страны альянса взвесить все последствия августа 2008 года, учесть непростую расстановку сил в регионе и не допустить непродуманных действий", — отметили в министерстве.