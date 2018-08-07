Цхинвал призвал НАТО не допустить непродуманных действий Грузии 

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Южная Осетия призывает страны НАТО не допустить непродуманных действий Грузии в отношении республики, говорится в заявлении МИД Южной Осетии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Как заявили в МИД Южной Осетии, «наращивая запасы вооружений и готовя новые штурмовые отряды, Грузия всячески пытается снять с себя ответственность за совершенные преступления против югоосетинского народа». «Тбилисский режим ведет массированную пропагандистскую кампанию, пытаясь опровергать очевидные факты и стремясь через тиражирование дезинформации внушить международной общественности, что жертвой агрессии является сама Грузия, а августовская война 2008 года между Грузией и Южной Осетией, по мнению Грузии, на самом деле была между Россией и Грузией», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
"Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства и факты, свидетельствующие, что есть все основания для опасений относительно возможности повторения агрессии со стороны Грузии, призываем страны альянса взвесить все последствия августа 2008 года, учесть непростую расстановку сил в регионе и не допустить непродуманных действий", — отметили в министерстве.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.