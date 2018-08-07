Ещё
Цхинвал призвал НАТО не допустить непродуманных действий Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цхинвал призвал НАТО не допустить непродуманных действий Грузии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Южная Осетия призывает страны НАТО не допустить непродуманных действий Грузии в отношении республики, говорится в заявлении МИД Южной Осетии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Как заявили в МИД Южной Осетии, «наращивая запасы вооружений и готовя новые штурмовые отряды, Грузия всячески пытается снять с себя ответственность за совершенные преступления против югоосетинского народа». «Тбилисский режим ведет массированную пропагандистскую кампанию, пытаясь опровергать очевидные факты и стремясь через тиражирование дезинформации внушить международной общественности, что жертвой агрессии является сама Грузия, а августовская война 2008 года между Грузией и Южной Осетией, по мнению Грузии, на самом деле была между Россией и Грузией», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
"Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства и факты, свидетельствующие, что есть все основания для опасений относительно возможности повторения агрессии со стороны Грузии, призываем страны альянса взвесить все последствия августа 2008 года, учесть непростую расстановку сил в регионе и не допустить непродуманных действий", — отметили в министерстве.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Последние новости
В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок Стратегический август. Армия России выучила уроки пятидневной войны На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой168
Найден зачинщик ссоры России и Греции64
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео149
Умер Игорь Славинский9
Умер Андрей Кирсанов23
Видео
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
02:00
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео
Армия Оружие
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение