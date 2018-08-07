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Путина пригласили на годовщину признания независимости Южной Осетии
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Путина пригласили на годовщину признания независимости Южной Осетии 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 7 авг — РИА Новости. Власти Южной Осетии пригласили президента РФ Владимира Путина и главу МИД России Сергея Лаврова на празднование десятилетия признания независимости республики, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов.
"Югоосетинская сторона пригласила очень много руководителей из России, в том числе и президента РФ, министра иностранных дел", — сказал Кулахметов.
По его словам, «в Москве сейчас прорабатывается решение о том, кто приедет на празднование 26 августа». «Сейчас процесс в стадии проработки», — отметил Кулахметов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года.
Во время августовских событий Кулахметов занимал должность командующего Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта.
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