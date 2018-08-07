Путина пригласили на годовщину признания независимости Южной Осетии

"Югоосетинская сторона пригласила очень много руководителей из России , в том числе и президента РФ, министра иностранных дел", — сказал Кулахметов.

По его словам, «в Москве сейчас прорабатывается решение о том, кто приедет на празднование 26 августа». «Сейчас процесс в стадии проработки», — отметил Кулахметов.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года.

Во время августовских событий Кулахметов занимал должность командующего Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта.