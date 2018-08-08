Посол Южной Осетии в РФ: нас признают еще много стран

— Какие главные перемены произошли в республике за последние десять лет после признания Россией независимости Южной Осетии?

— 8 августа 2008 года господином Саакашвили был осуществлен варварский акт под названием «чистое поле». Весь цинизм был также подчеркнут тем, что агрессия была осуществлена в день открытия Олимпийских игр.

Тогда обстрелам подвергались мирные гражданские объекты, в том числе детские сады и школы.

Наша республика была на грани гуманитарной катастрофы. В течение двух дней российско-осетинские миротворцы и осетинские ополченцы сдерживали неприятеля, были уличные бои. На помощь пришла Россия и принудила агрессора к миру. Собственно говоря, этот момент стал переломным в жизни нашего молодого государства, и 26 августа РФ признала Южную Осетию как независимое государство.

С тех пор прошло десять лет, за это время сделано очень многое. Сегодня республику не узнать — восстановлено множество, сотни объектов, люди получают достойную зарплату, которую можно сопоставить с регионами России, а наши дети имеют возможность учиться в лучших вузах РФ. У нас открываются театры, ремонтируются и появляются новые больницы… Все перемены невозможно перечислить в одном интервью. Приезжайте к нам и посмотрите на все своими глазами.

— Грузия до сих пор отказывается подписывать соглашение о взаимном неприменении силы. На ваш взгляд, возможен ли новый вооруженный конфликт с Тбилиси

— Нельзя сказать, что мы не ждали конфликт десятилетней давности, потому что обстрелы производились и седьмого августа, и шестого, и пятого числа…

Мы всегда говорили, что хотим жить в дружбе с нашими соседями, в том числе и с южными. Но сегодня Тбилиси на контакт не идет. И то, что Грузия не идет на такой важный шаг, как подписание соглашения, не говорит о ее благих намерениях. Это говорит о том, что, возможно, такие планы (нового вооруженного конфликта — прим. ТАСС) в Грузии не исключаются.

Однако сегодня это вряд ли возможно осуществить, потому что на территории Южной Осетии находится достаточное количество контингента российских вооруженных сил, которые вместе с нашими вооруженными силами способны были бы отразить любую агрессию. Мы к этому готовы. Не хотим, но готовы.

— В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение принять Грузию в Североатлантический альянс. К каким последствиям это может привести?

— Я не могу анализировать, к каким конкретным последствиям это может привести, так как не обладаю такой политической «прозорливостью». Но абсолютно однозначно осознаю, что расширение НАТО — это всегда противодействие русскому миру. А Южная Осетия является частью этого мира. Поэтому не могу это расценивать как положительный факт.

— Честно говоря, у меня нет таких сведений. По этому вопросу нужно обратиться к аппарату президента. Предполагается визит президента Сирии Башара Асада, но даты пока точно не определены. Вряд ли он сможет быть 26 августа. Что президенту Асаду, что президенту Мадуро сейчас приходится сталкиваться со сложностями, но мы их пригласили.

— Пока не могу комментировать это.

— Недавно независимость Южной Осетии признала Сирия. Стало ли это для Цхинвала неожиданностью? Ведется ли работа с другими странами по признанию независимости Южной Осетии? С какими именно?

— У нас были традиционно хорошие отношения с Сирией. Но мы дружим не только с сирийской дипмиссий, но и с другими дипмиссиями, которые находятся на территории Российской Федерации. Но нужно признать, что очень большой, решающий вклад в признание САР внес наш президент. Мы всегда пользуемся помощью и наших российских коллег для наведения мостов. У нас есть связи абсолютно со всеми государствами.

— А с кем складываются особенно хорошие отношения в контексте вопроса о признании республики?

— У нас традиционно хорошие отношения со странами Центральной Америки. Нельзя сказать, что с кем-то очень хорошие, а с кем-то нет. Есть, например, страны, которые демонстративно не хотят с нами общаться. Но таких меньшинство. Это обычная дипломатическая практика. Такое бывает. Работа по признанию ведется последовательно и приносит свои плоды.

— В ближайшее время мы услышим, что какая-то новая страна решила признать независимость Южной Осетии?

— Я думаю, в ближайшее время и в недалекой перспективе вы будете слышать такие новости регулярно. Мы в этом убеждены. Но пока не могу назвать конкретные государства. Пока это секрет.

— Есть ли уже показатели инвестиционной программы после 2018 года? На какие основные направления планируется направить средства?

— Среди основных направлений инвестиций — сельское хозяйство. Это в первую очередь. Сельское хозяйство традиционно было очень развито в Южной Осетии, еще в советское время Южная Осетия была способна за счет этого содержать саму себя. Но, конечно, из-за варварского уничтожения абсолютно всей инфраструктуры, в том числе сельскохозяйственной, все находилось в стагнации и застое, но сегодня мы абсолютно четко видим, как с помощью средств инвестиционной программы, которую моделирует РФ, эта сфера экономики стала становится на ноги. Образуются новые фермерские хозяйства, имеются планы по созданию ферм, перерабатывающих заводов и так далее. Поэтому мне абсолютно однозначно видится, что инвестиционный план реализуются довольно эффективно.

— С подписания Договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией прошло три года, подписаны практически все дополнительные соглашения, предусмотренные договором. Планируются ли дальнейшие шаги в развитие договорно-правовой базы между двумя странами? Какие еще интеграционные процессы, по Вашему мнению, необходимо запустить?

— Работа по расширению правовой базы бесконечна и будет идти всегда. Самое главное, что у нас есть основополагающий договор. Мы гордимся, что у нас есть такая правовая норма, которая сблизила Российскую Федерацию и Республику Южная Осетия. Могу сказать, что такого договора нет ни у одного государства. А совершенствование правовой базы — это бесконечный процесс. Сегодня практически во всех сферах у нас заключены дополнительные соглашения.