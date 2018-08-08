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Посол Южной Осетии: работа по признанию независимости республики приносит свои плоды
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Посол Южной Осетии: работа по признанию независимости республики приносит свои плоды 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работа по признанию независимости Южной Осетии приносит свои результаты, еще много стран в ближайшее время признают независимость республики. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев.
По его словам, у Цхинвала сложились хорошие отношения со странами Центральной Америки. «А есть, например, страны, которые демонстративно не хотят с нами общаться. Но таких меньшинство, — обратил внимание Гассиев. — Это обычная дипломатическая практика, такое бывает. Работа по признанию ведется последовательно и приносит свои плоды».
"Думаю, в ближайшее время и в недалекой перспективе вы будете слышать новости [о признании независимости Южной Осетии] регулярно, — отметил дипломат. — Но не могу назвать конкретные государства. Пока это секрет".
Посол Южной Осетии в России также обратил внимание на хорошие отношения республики с Сирией. «Нужно признать, что очень большой, решающий вклад в признание [Южной Осетии] САР внес наш президент», — указал он.
Гассиев также заявил, что Цхинвал всегда пользуется помощью российских коллег для наведения мостов. «У нас есть связи абсолютно со всеми государствами», — добавил дипломат.
Признание независимости Южной Осетии
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Независимость республик даже признали Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.
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