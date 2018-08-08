Посол Южной Осетии: работа по признанию независимости республики приносит свои плоды

По его словам, у Цхинвала сложились хорошие отношения со странами Центральной Америки. «А есть, например, страны, которые демонстративно не хотят с нами общаться. Но таких меньшинство, — обратил внимание Гассиев. — Это обычная дипломатическая практика, такое бывает. Работа по признанию ведется последовательно и приносит свои плоды».

"Думаю, в ближайшее время и в недалекой перспективе вы будете слышать новости [о признании независимости Южной Осетии] регулярно, — отметил дипломат. — Но не могу назвать конкретные государства. Пока это секрет".

Посол Южной Осетии в России также обратил внимание на хорошие отношения республики с Сирией . «Нужно признать, что очень большой, решающий вклад в признание [Южной Осетии] САР внес наш президент», — указал он.

Гассиев также заявил, что Цхинвал всегда пользуется помощью российских коллег для наведения мостов. «У нас есть связи абсолютно со всеми государствами», — добавил дипломат.

Признание независимости Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие.