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Экс-глава МИД Абхазии рассказал, как Россия признала республику
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Экс-глава МИД Абхазии рассказал, как Россия признала республику 

РИА Новости 4 часа назад
СУХУМ, 8 авг — РИА Новости. Слова президента Дмитрия Медведева, что Россия готова признать Абхазию и Южную Осетию, были полной неожиданностью для лидеров республик Сергея Багапша и Эдуарда Кокойты, рассказал РИА Новости экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Сначала Медведев, по словам Шамбы, выступил с идеей вступить двум республикам в конфедерацию, к которой в перспективе могла присоединиться Грузия. Абхазы и осетины этот проект отвергли.
"После этого была опять встреча в Бочаровом ручье, где уже Дмитрий Медведев сказал двум президентам, что мне ничего не остается, кроме как признать вашу независимость. Как мне Багапш передал: «Ну, я знаю, что вы не согласились на наше предложение, и нам ничего не остается, как признать вашу независимость». И Кокойты говорит Багапшу: «Сергей, держи меня, я сейчас в обморок упаду», — рассказал РИА Новости Шамба.
Это было за три дня до официального признания республик Россией. Дмитрий Медведев попросил Багапша и Кокойты никому не сообщать об этом решении. Багапш рассказал только Шамбе, так как он тогда был министром иностранных дел Абхазии. По воспоминанию Шамбы, он не знал, верить ли в эту радостную новость.
"Черт его знает, хотелось верить, но все-таки… мало ли. Вдруг передумают, или Путин скажет Медведеву… Но, как оказалось, Путин как раз тоже поддерживал", — вспоминает он.
Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30.
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