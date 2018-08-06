Бывший глава МИД Абхазии рассказал о позиции Клинтон по признанию страны

В 2006-2011 годах, когда проходила большая часть работы по международному признанию Абхазии, Максим Гвинджия был заместителем министра иностранных дел, а затем и главой МИД республики. В этом качестве Гвинджия посетил все страны Латинской Америки, где вел переговоры о признании Абхазии.

Гвинджия рассказал, что ему практически удалось договориться с премьер-министром одной из стран Латинской Америки о признании независимости Абхазии, однако впоследствии она изменила свое решение из-за давления США.

"Выхожу я только из этого дворца, посол США заезжает. И там кричит, орёт. Прихожу на следующий день, уже знаю, что произошло. Извини, говорят. И посол был, и Хиллари Клинтон позвонила, кричала, плохими словами обзывалась", — заявил Гвинджия.

По его утверждению, США угрожали свернуть все свои программы в этой стране.

"Они (американцы — ред.) начали реально давить на людей, используя шантаж, угрозы. Они могут угрожать кому угодно и чем угодно. У них вообще методы не ограничиваются никакими рамками. Например, президенту еще одной страны лично Хиллари позвонила, отругала, кричала в телефон. Потом организовали неожиданно экономическую конференцию в Нью-Йорке , прислали за президентом самолет, привезли в Нью-Йорк. Я не знаю, что там с ним сделали, но после этого он даже боялся отвечать на мои email", — отметил Гвинджия.

По его словам, аналогичным образом действовала и Франция

"Звонит посол Франции на Вануату : «Как вы можете дружить с Абхазией, которая совершила геноцид грузин? Грузины — наши братья, они будущие члены НАТО . Вы портите нам всю картину… Американцы не стыдятся ничего. И потом, когда я слышу от западных СМИ, что Россия давит на другие страны, я говорю: что вы знаете о давлении?», — рассказал экс-глава МИД Абхазии.

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