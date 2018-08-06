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Бывший глава МИД Абхазии рассказал о позиции Клинтон по признанию страны
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Бывший глава МИД Абхазии рассказал о позиции Клинтон по признанию страны 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
СУХУМ, 6 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон лично вмешивалась в переговоры Абхазии со странами Латинской Америки, чтобы не допустить ее признания, заявил РИА Новости экс-министр иностранных дел республики Максим Гвинджия.
В 2006-2011 годах, когда проходила большая часть работы по международному признанию Абхазии, Максим Гвинджия был заместителем министра иностранных дел, а затем и главой МИД республики. В этом качестве Гвинджия посетил все страны Латинской Америки, где вел переговоры о признании Абхазии.
Гвинджия рассказал, что ему практически удалось договориться с премьер-министром одной из стран Латинской Америки о признании независимости Абхазии, однако впоследствии она изменила свое решение из-за давления США.
"Выхожу я только из этого дворца, посол США заезжает. И там кричит, орёт. Прихожу на следующий день, уже знаю, что произошло. Извини, говорят. И посол был, и Хиллари Клинтон позвонила, кричала, плохими словами обзывалась", — заявил Гвинджия.
По его утверждению, США угрожали свернуть все свои программы в этой стране.
"Они (американцы — ред.) начали реально давить на людей, используя шантаж, угрозы. Они могут угрожать кому угодно и чем угодно. У них вообще методы не ограничиваются никакими рамками. Например, президенту еще одной страны лично Хиллари позвонила, отругала, кричала в телефон. Потом организовали неожиданно экономическую конференцию в Нью-Йорке, прислали за президентом самолет, привезли в Нью-Йорк. Я не знаю, что там с ним сделали, но после этого он даже боялся отвечать на мои email", — отметил Гвинджия.
По его словам, аналогичным образом действовала и Франция.
"Звонит посол Франции на Вануату: «Как вы можете дружить с Абхазией, которая совершила геноцид грузин? Грузины — наши братья, они будущие члены НАТО. Вы портите нам всю картину… Американцы не стыдятся ничего. И потом, когда я слышу от западных СМИ, что Россия давит на другие страны, я говорю: что вы знаете о давлении?», — рассказал экс-глава МИД Абхазии.
Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru>>
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