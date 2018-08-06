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Редактор: в Азербайджане, достаточно широкая русскоязычная аудитория
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Редактор: в Азербайджане, достаточно широкая русскоязычная аудитория 

Sputnik Азербайджан 3 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Эмин Алиев\: нельзя не отметить и роль государства в поощрении работы прессы, вне зависимости от того, на каком языке они вещают"Нельзя не отметить и роль государства в поощрении работы прессы и в создании абсолютно равных и прозрачных условий для работы всех азербайджанских СМИ, вне зависимости от того, на каком языке они вещают", — об этом сообщил Sputnik Азербайджан главный редактор сайта Day.az Эмин Алиев.
Сегодня в Азербайджане проходит экзамен по выявлению способностей для абитуриентов, желающих поступить в вузы на специальность «журналистика».
Языковое поле не представляет никаких проблем для русскоязычных СМИ в Азербайджане. По словам Алиева, в Азербайджане, достаточно широкая русскоязычная аудитория: «Она по ряду объективных причин гораздо уже по объему, чем азербайджаноязычная. Тем не менее, она есть, и она достаточно активна. Она интересуется локальными новостями, связанными с внутриполитической, внешнеполитической, экономической ситуацией в Азербайджане, всем происходящим в стране. Потому что русскоязычное сообщество Азербайджана очень плотно интегрировано в азербайджанское общество и во все сферы его жизни», — отметил Алиев.
Подробный комментарий редактора слушайте аудиофайле.
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