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Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления российских школьников
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Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления российских школьников 

Rambler News Service 7 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Роспотребнадзор направил в Грузию запрос об эпидемиологической ситуации в стране после того, как трех российских школьников доставили спецрейсом в Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья из-за острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.
«Роспотребнадзором в установленном порядке направлен запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования было установлено, что дети, находясь в турпоездке по Грузии в составе неорганизованной группы, заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом.
Ведомство указывает, что возбудителем заболевания стала энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с возбудителем, который вызвал вспышку в Германии в 2011 году.
Ведомство попросило россиян учитывать эту информацию при планировании поездки в Грузию.
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