Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления российских школьников

Роспотребнадзор направил в Грузию запрос об эпидемиологической ситуации в стране после того, как трех российских школьников доставили спецрейсом в Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья из-за острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором в установленном порядке направлен запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования было установлено, что дети, находясь в турпоездке по Грузии в составе неорганизованной группы, заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом.

Ведомство указывает, что возбудителем заболевания стала энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с возбудителем, который вызвал вспышку в Германии в 2011 году.

Ведомство попросило россиян учитывать эту информацию при планировании поездки в Грузию.