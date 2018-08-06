ГП Армении начала рассматривать ходатайство об освобождении экс-президента

ЕРЕВАН , 6 авг — РИА Новости . Генпрокуратура Армении рассматривает подписанное депутатами парламента ходатайство об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну , обвиняемому в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщила в понедельник РИА Новости глава отдела по внешним связям ведомства Аревик Хачатрян.

В субботу адвокат Кочаряна Айк Алумян сообщил журналистам, что ходатайство уже передано в Генпрокуратуру . Руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян добавил, что под документом подписались 45 депутатов парламента. По его словам, подавляющее большинство подписавшихся — члены бывшей правящей Республиканской партии Армении, но есть и депутаты от фракции «Дашнакцутюн».

"Мы получили ходатайство, оно находится на стадии рассмотрения. Пока неизвестно, когда именно будет принято решение", — заявила Хачатрян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову , служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну , тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.