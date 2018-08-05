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Грузинская церковь выступила против легализации марихуаны
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Грузинская церковь резко выступила против легализации марихуаны 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Грузии Илья Второй в воскресенье в ходе традиционной литургии резко высказался против легализации марихуаны в его стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Обращаюсь к властям, интеллигенции, молодежи. Поберегите родину, поберегите детей», — сказал он.
По его словам, легализация марихуаны привлечет такую молодежь из соседних стран, которая «выбита из нормального жизненного ритма».
«Будет создан настоящий наркотический центр» в Грузии, сказал Илья Второй.
«Начало потребление наркотиков ведет к падению. Не допускайте беззакония, не убивайте детей», — сказал он.
Напомним, что Конституционный суд в Грузии в понедельник отменил административные санкции за потребление марихуаны, ранее, в декабре, КС признал нарушающей права человека норму об уголовном преследовании за это.
Иск был подан в КС оппозиционной партией «Гирча» («Шишка»). Ранее за потребление марихуаны можно было попасть в тюрьму на год. После декабря прошлого года потребление каралось штрафом в пятьсот лари (около 200 долларов). Приобретение, хранение, реализация марихуаны остались уголовно наказуемым преступлением.
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