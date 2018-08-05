Двенадцать дней войны

Следы войны 2008 года все еще заметны во многих местах Грузии . Жива она и в памяти людей, которые были главной целью российских военных и наемников, воевавших под российским флагом. Мир облетели снимки с главной площади Гори (тогда там еще стоял памятник Сталину), на которых были видны следы от использования кассетных бомб. Неглубокие воронки, окруженные мелкими вмятинами, не оставляли сомнений. Такая бомба не наносит больших разрушений, ее задача — убить как можно больше людей сотней осколков. В Грузии кассетные бомбы унесли много жизней, но здания, как следует из анализа фотографий, проведенного одним из агентств ООН , в основном не пострадали.

Во всей стране из-за войны 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. О боях в Гори американцы сняли фильм «Пять дней в августе». Показанные в нем жестокие сцены, как говорят жители, не отражают реальную картину событий: на самом деле было страшнее. Россияне и помогающие им наемники-осетины убивали каждого, кто попадался им под руку.

Город Сталина

Гори, по всей видимости, еще долго останется… городом Сталина. Грузии, даже когда она обрела независимость, сложно было порвать с одним из величайших преступников в истории человечества. До 2010 года перед мэрией стоял шестиметровый памятник генералиссимусу (однажды ночью его убрали), а на главной улице до сих пор продолжает работать и привлекать посетителей посвященный ему музей, изначально задумывавшийся как музей коммунизма. Иосиф Виссарионович Джугашвили родился в Гори в 1878 году в семье сапожника и прачки. Потом он переехал в Тбилиси и поступил в духовную семинарию, откуда его исключили за революционные взгляды. В музее есть даже вагон Сталина, в котором тот ездил, в частности, на Ялтинскую конференцию. Часть экспонатов — это подарки, которые получал генералиссимус: мебель, картины, скульптуры, плакаты.

Пять дней войны

Начало той короткой, длившейся всего несколько дней войне между деградирующей, но остающейся империей Россией , и небольшой кавказской республикой, обретшей независимость относительно недавно, положила российская провокация. С территории Южной Осетии , которая, поддавшись наущениям России, решила, что не хочет больше входить в состав грузинского государства, в Грузию полетели снаряды. Грузины ответили атакой, но противоположная сторона уже подготовила на нее ответ. В страну вторглись российские войска. Мир не проявил к этим событиям большого интереса, потому что в Пекине в тот момент шла Олимпиада.

Россию интересовала не только Южная Осетия или Абхазия , с территории которой она тоже нанесла удар, ее волновала Грузия, которая хотела войти в состав ЕС НАТО . Россияне наступали в том числе на черноморском побережье: атаковав с территории сепаратистской Абхазии, они заняли Поти Зугдиди . «Вишенкой на торте» стал для россиян Гори. Они остановились в 35 километрах от Тбилиси.

Этнические чистки

Первые налеты на Гори начались в ночь с 8 на 9 августа. Россияне пустили в ход авиацию и артиллерию. Одними из первых бомб, упавших на Грузию, стали бомбы, которые попали в дома, расположенные на окраине Гори. Также были разрушены находившиеся в городе казармы грузинской армии. Именно в Гори были сняты самые страшные картины войны, которые обошли мир. Артиллерийские обстрелы и налеты подорвали моральный дух военных и мирных жителей.

Спустя несколько дней после начала всей операции, 11 августа, россияне заняли Гори. Жители, которых в городе было около 50 тысяч человек, начали спасться бегством. ООН называла сложившуюся гуманитарную ситуацию отчаянной. Россияне долго не пропускали в город гуманитарную помощь. В Гори они провели 12 дней.

Позже разрушенные дома при помощи иностранных государств удалось быстро восстановить. У дороги, ведущей в Тбилиси также появился район для нескольких десятков тысяч беженцев, которым удалось бежать из Южной Осетии и не пасть жертвой этнических чисток, которые начались там с согласия россиян. Дома, которые они покинули, разрушили.

Древо жизни

Из осколков снарядов и бомб, сброшенных на Грузию, возвели монумент под названием Древо жизни. Но еще более сильное впечатление производит памятник, расположенный у стоящей на холме крепости Горисцихе. Это символ города, от нее происходит его название. Фраза «настоящая крепость Гори» означает нечто, что невозможно сделать, преодолеть. Цитадель, первые упоминания о которой относятся к VII веку, была построена на фундаменте другой крепости, существовавшей в III-II веках до нашей эры. Несмотря на произошедшее сто лет назад землетрясение, она довольно хорошо сохранилась.

Памятник, представляющий собой фигуры сидящих в круг рыцарей, был создан в 1980-е годы, к подножью неприступной крепости его перенесли после войны, чтобы почтить память всех погибших в 2008 году. Преисполненные достоинства и невозмутимые несмотря на полученные ранения воины продолжают охранять спокойствие Грузии и размышлять о ее будущем. Это впечатляющее зрелище.