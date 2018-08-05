В Армению на День железнодорожника приехало руководство РЖД

День железнодорожника сегодня отмечают в Армении . В этом году профессиональный праздник совпал с празднованием 10-летия Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), сообщает телеканал «МИР 24». Руководство РЖД приехало в Ереван , чтобы поздравить сотрудников и ветеранов труда. За последние десять лет российские железнодорожники инвестировали в Армению свыше 260 миллионов долларов. На ЮКЖД отремонтировали 463 км путей, там уложили около 900 тысяч шпал и восстановили около полусотни железнодорожных подстанций. «Мы растем каждый год, а в целом производительность труда железнодорожников выросла на 50%, объем перевозок за последние 10 лет на 40%. Одним из важным направлений является устойчивая работа паромной переправы, будет перевезено в этом году свыше тысячи вагонов. Это наша задача», — сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин Приоритетным направлением в работе паромной переправы является перевозка грузов из Армении в страны Евразийского экономического союза и обратно. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ