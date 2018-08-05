Ещё
В Армению на День железнодорожника приехало руководство РЖД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армению на День железнодорожника приехало руководство РЖД 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
День железнодорожника сегодня отмечают в Армении. В этом году профессиональный праздник совпал с празднованием 10-летия Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), сообщает телеканал «МИР 24».
Руководство РЖД приехало в Ереван, чтобы поздравить сотрудников и ветеранов труда. За последние десять лет российские железнодорожники инвестировали в Армению свыше 260 миллионов долларов. На ЮКЖД отремонтировали 463 км путей, там уложили около 900 тысяч шпал и восстановили около полусотни железнодорожных подстанций.
«Мы растем каждый год, а в целом производительность труда железнодорожников выросла на 50%, объем перевозок за последние 10 лет на 40%. Одним из важным направлений является устойчивая работа паромной переправы, будет перевезено в этом году свыше тысячи вагонов. Это наша задача», — сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.
Приоритетным направлением в работе паромной переправы является перевозка грузов из Армении в страны Евразийского экономического союза и обратно.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Адвокаты Роберта Кочаряна заявили о нарушении презумпции невиновности Алиев подарил ветеранам ВОВ и чернобыльцам машины и квартиры В Азербайджане создан Совет фермеров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антироссийские санкции привели к парадоксальному эффекту295
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна55
«Он чтил традиции и охотился за кавказцами»106
Опубликовано видео покушения на главу Венесуэлы51
Украинцы потеряли Порошенко575
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
00:35
Кличко остался без жены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение