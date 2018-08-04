Грузия потребовала от ФИФА не пускать нигерийских футболистов в Абхазию

Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась в ФИФА с просьбой не допустить проведение в Абхазии товарищеского матча молодежных сборных Нигерии и Абхазии.

Нигерийские игроки прибывают в Абхазию в понедельник, а игра должна состояться 8 августа, в десятую годовщину войны — 2008.

В заявлении ФФГ, направленном также нигерийским коллегам, говорится о том, что «недопустимо проведение спортивных мероприятий, которые противоречат принципу территориальной целостности Грузии».