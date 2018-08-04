Грузия потребовала от ФИФА не пускать нигерийских футболистов в Абхазию 

Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась в ФИФА с просьбой не допустить проведение в Абхазии товарищеского матча молодежных сборных Нигерии и Абхазии.
Нигерийские игроки прибывают в Абхазию в понедельник, а игра должна состояться 8 августа, в десятую годовщину войны — 2008.
В заявлении ФФГ, направленном также нигерийским коллегам, говорится о том, что «недопустимо проведение спортивных мероприятий, которые противоречат принципу территориальной целостности Грузии».
ФФГ обещает «сделать все возможное», чтобы эта игра не состоялась. Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями» и протестует против любых международных контактов бывших автономий, включая спортивных.