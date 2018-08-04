В древней цитадели Грузии найден монетный двор

Клад с золотыми и бронзовыми монетами обнаружили грузинские археологи на развалинах древнего города-крепости Самшвилде. Находка датируется периодом XII–XIII вв.еков н.э.

Монеты были сложены в деревянном ящике, расположенном под полом одного из помещений цитадели, сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии

В общей сложности было найдено более 270 монет, пять из них уже очистили. При этом три оказались царскими. Они отчеканены в периоды правления грузинских царей Георгия III, Георгия IV Лаши и царицы Тамар.

Рядом с монетами находились медные слитки и пластины, предназначенные для эмиссии денег. Специалисты предположили, что это может указывать на существовании в Самшвилде монетного двора.

Научные исследования на территории развалин города-крепости Самшвилде проводятся с 2013 года. Археологи полагают, что среди найденных монет могут оказаться и более ранее, до сих пор неизвестные экземпляры.

Подобные находки, впрочем, не редкость, а делают их не только археологи. Весной 2018 года, как рассказывал News.ru, клад из 600 серебряных предметов обнаружил 13-летний школьник.