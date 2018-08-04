Адвокаты Роберта Кочаряна заявили о нарушении презумпции невиновности

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна созвали брифинг с участием журналистов, сообщает телеканал «МИР 24». Сторона защиты высказала опасение по поводу того, что интервью начальника Следственной службы Сасуна Хачатряна одному из местных телеканалов может нанести вред процессу. Более того, комментарии могут повлиять на решение судьи, который будет вести дело. По словам адвокатов Кочаряна, это грубейшее «нарушение презумпции невиновности».

Начальник Следственной службы Сасун Хачатрян в телеинтервью отметил, что «заключение является единственной мерой пресечения, которая может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого в ходе следствия». Адвокаты второго президента считают, что для заключения под арест у суда не было веских причин.

«Кочарян, находясь за границей, за 20 дней сообщил, что предстанет перед Следственной службой. Он мог вообще не приехать, зная о том, что Михаилу Арутюняну предъявлены те же обвинения в свержении конституционного строя. Этот факт — свидетельство того, что он не намерен скрываться от следствия», — заявил адвокат второго президента Армении Айк Алумян. Прошение об изменении меры пресечения для Роберта Кочаряна подписали 45 депутатов Национального Собрания. Документ уже отправлен Генеральному прокурору Армении.

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