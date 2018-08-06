Десять лет назад в воздухе пахло войной. Сейчас все по-другому

В 10-ю годовщину операции по принуждении Грузии к миру бывший командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта дал эксклюзивное интервью еженедельнику «Звезда».

В ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия обрушила на спящий Цхинвал тонны реактивных снарядов. Михаил Саакашвили отдал приказ на проведение операции «Чистое поле», целью которой был захват территории Южной Осетии . В нарушение всех международных норм он развязал войну, которая окончилась для него через пять дней полным разгромом.

С бывшим командующим смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Маратом Кулахметовым мы встретились спустя 10 лет после тех событий в посольстве России в Цхинвале. На должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Южной Осетии он был назначен чуть больше года назад.

Закрутили гайки

— Я помню кадры, на которых вы, получив очередной доклад, произносите: «Это война». Это действительно в тот момент было так очевидно?

— Война не начинается сразу. Реальное обострение конфликта пошло в середине июня 2008 года. Тогда грузинская сторона начала применять автоматические гранатометы и минометы по жилым кварталам. Следующий этап — середина июля. Начали применяться более изощренные средства, пошли первые потери среди местного населения. Югоосетинская сторона, безусловно, огрызалась, отвечала. Но если сравнить по объему и возможностям, это несопоставимые вещи.

— Тогда же и давление на осетинское население усилилось.

— Тогда сообщение Цхинвала со своими населенными пунктами на востоке и западе осуществлялось через подконтрольные Грузии территории (грузинские села анклавы на территории РЮО — авт.). Там появился тотальный досмотр, жесткие ограничения — две бутылки минеральной воды не допускались к перевозу!

— Это грузинские миротворцы такое устроили?

— Там стояла обыкновенная полиция. В соответствии с Дагомысскими соглашениями в зоне конфликта допускалось размещение правоохранительных органов сторон. Грузия перед войной этот фактор очень хорошо использовала. К июлю 2008 года группировка ее правоохранительных органов превосходила миротворческий контингент в три раза!

Маховик раскручивался

— То есть к тому моменту у вас уже было понимание приближающейся беды?

— Да, было понятно, что мы идем к серьезному вооруженному обострению. 2-3 августа маховик начал раскручиваться. Грузия начала применять ствольную артиллерию. Паузы были максимум на два часа. География обстрелов была такая, что мы все это миротворческим контингентом не могли охватить. Допускалось увеличение контингента, но должно быть соответствующее решение смешанной комиссии.

Грузинская сторона отказывалась от встреч. Мы же им мешали. Их миротворцы систематически вступали в перестрелки на стороне грузинских войск. Это стало бросаться в глаза. Апогеем было, когда грузинские офицеры объединенного штаба в 2 часа ночи 7 августа загрузились в свои машины и уехали. В 17 часов старший офицер от грузинской стороны перестал выходить на связь. После обеда 7 августа грузинский миротворческий контингент был включен в состав объединенной группировки силовых структур Грузии, которая будет действовать на цхинвальском направлении. Ничего внезапного не было. Команда Саакашвили в течение двух лет шла на слом Дагомысского формата. Все это закончилось известной авантюрой.

— Они потом рассказывали сказки, что отреагировали на заход неких российских колонн…

— Это информация для обывателя. А когда ты четыре года варишься в этом соку круглые сутки, знаешь все, что происходит. У меня до 22 часов 7 августа были с ними контакты, с членом смешанной контрольной комиссии в ранге госминистра, который приезжал 7 числа в Цхинвал. В этот день присутствовал здесь наш сопредседатель СКК Посол по особым поручениям Попов, который потом уехал в Тбилиси . Ни мне, ни ему тогда никто ничего не сказал о каких-то колоннах.

10 лет мира

— Вы помните первые доклады о массированном обстреле «Градами»?

— Да ты просто выходишь из кабинета на улицу и видишь разрывы. Наши посты находились на возвышенности, за несколько часов до начала обстрела мы видели фары движущихся колонн со стороны Тбилиси.

Господин Попов после вечерней встречи со мной возвращался в Тбилиси и звонил: «Колонны идут к вам, вооруженные».

Мы уведомляли ОБСЕ , у них полевой офис находился в Цхинвале, здесь был руководитель, наблюдатели, они были тут всю ночь, их эвакуировали только днем 8 августа. Они все видели и все понимали. И всю эту команду, грубо говоря, «зачехлили», убрали очевидцев и все.

На Западе очень много специалистов, которые разбирались в сути грузино-югоосетинского конфликта. И у многих есть понимание того, что Саакашвили совершил преступление, которое требует уголовного преследования. Но Европейская солидарность не дает им его развить.

— Обстрел батальона российских миротворцев — прямой наводкой из танков — один из самых драматичных моментов этой войны, здесь преступные действия, по-моему, всем очевидны.

— Это кощунство самое настоящее. Они пытаются оправдываться, что российские миротворцы снимали координаты стреляющих батарей грузинской артиллерии. А чем они должны заниматься? Это задача миротворцев. Мы точно также фиксировали, чем занималась югоосетинская сторона. Я, честно говоря, до последнего момента не думал, что руководство Грузии пойдет на этот шаг. Я даже не предполагал, что они перейдут этот Рубикон.

Перешли.

Мы трупы не могли вывезти в течение трех дней. Но итог этой авантюры всем известен.

— Люди говорят, что за последние 10 лет было столько мира, сколько не было с 1989 по 2008-й. Подрастает наконец поколение, которое не знает, что такое война.

— Да. Вспоминаешь последние дни июля 2008 года… Писатели часто пишут такую фразу: «В воздухе пахло войной». Тогда я это действительно почувствовал.

Ты ее не видишь, но чувствуешь везде — в поведении людей, животных, птиц… Сейчас совсем другое дело, люди уверены в завтрашнем дне, знают, что есть перспектива. С признанием независимости Россия оказывает большую финансовую помощь.

С 2008 года по сегодняшний день мы выделили на восстановление и возрождение республики около 60 миллиардов рублей. В 2018-2019 гг. действует программа социально-экономического развития Южной Осетии — более 4 миллиардов рублей. Мы постоянно открываем какие-то объекты — детские сады, школы, хирургический корпус — это все очень современные и технологичные объекты.

— Помню, как Саакашвили в грузинских анклавах строил бассейны и здания из стекла и бетона…

— Это было красиво, но это были потемкинские деревни. Это была политика: «Вот у нас как здорово, а у вас — прошлый век». А мы реализуем проекты по развитию республики.