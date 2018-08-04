Президент Южной Осетии рассказал, что будет с осетинами, если они не объединятся

"Если мы этого не сделаем, я очень боюсь, что получится как с русскими и украинцами. Да, они все славяне, один народ, но мы видим, что творится", — заявил Бибилов.

Он выразил опасения, что долгосрочной перспективе северная и южная часть осетинского народа могут отдалится друг от друга.

"Я очень боюсь, что лет через 100-150 мы будем говорить «северные осетины — они вообще не осетины», или они будут говорить «а, южные осетины — они не осетины». Не дай бог, чтобы мы завтра начали говорить, какая часть Осетии выше или ниже", — сказал он.

По словам Бибилова, если этого объединения не будет, то осетины получат то, что, «получили другие разделенные народы».