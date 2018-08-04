Ещё
Президент Южной Осетии рассказал, что будет с осетинами, если они не объединятся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Южной Осетии рассказал, что будет с осетинами, если они не объединятся 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что если осетинский народ не объединится, то «получится как с русскими и украинцами». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
"Если мы этого не сделаем, я очень боюсь, что получится как с русскими и украинцами. Да, они все славяне, один народ, но мы видим, что творится", — заявил Бибилов.
Он выразил опасения, что долгосрочной перспективе северная и южная часть осетинского народа могут отдалится друг от друга.
"Я очень боюсь, что лет через 100-150 мы будем говорить «северные осетины — они вообще не осетины», или они будут говорить «а, южные осетины — они не осетины». Не дай бог, чтобы мы завтра начали говорить, какая часть Осетии выше или ниже", — сказал он.
По словам Бибилова, если этого объединения не будет, то осетины получат то, что, «получили другие разделенные народы».
Ранее президент Сирии Башар Асад и Анатолий Бибилов во время официальной встречи в Дамаске подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": действия новых властей Армении вызывают у Москвы "особое раздражение" Названа дата президентских выборов в Грузии Сын убитого дочерьми Михаила Хачатуряна рассказал о сложившейся в семье динамике отношений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Директора завода убили вместе с женой из-за ягод35
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца49
Россию и США заподозрили в тайном сговоре98
Трамп пригрозил России третьей мировой528
Новая возлюбленная Петросяна363
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
00:47
Петросяна уличили в подлости
Шоу-бизнес
03:29
Россию и США заподозрили в тайном сговоре
Ближний Восток Армия
11:46
«Она хочет большую часть»: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
11:46
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца
Шоу-бизнес
01:14
Москвичей приготовили к температурному «аду»
Общество Новости Москвы
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение