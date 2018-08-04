С начала года в Грузии выявлено 359 новых случаев заболевания СПИДом

Тбилиси , 3 августа / Синьхуа / — По состоянию на 1 августа 2018 года в Грузии зарегистрировано 7,159 тыс. случаев /5,355 тыс. из которых мужчины и 1,804 тыс. женщин/ заболевания СПИДом. Об этом сегодня заявил директор научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, с начала 2018 года выявлено 359 новых случаев ВИЧ-инфицированных, а антиретровирусное лечение проходят 4,365 тыс. пациентов, в том числе 49 детей.

По данным центра, средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет от 29 до 40 лет.

Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в Грузии остается употребление инъекционных наркотиков, на втором месте — половые контакты. —0—