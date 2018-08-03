Бывший президент Армении отказался давать показания 

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в свержении конституционного строя, отказался давать показания по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.
«Господин Кочарян отказался давать показания, не участвовал в иных следственных действиях и покинул комнату, где проводились следственные действия», — сказал Хачатрян.
Ранее Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.